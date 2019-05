Neumünster

DGB fordert vom Land mehr Einsatz für Tarifverträge

02.05.2019, 19:20 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Landesregierung in Kiel aufgefordert, sich für mehr Tarifverträge im Land einzusetzen. "Tarifverträge sind der Garant für gute Arbeit", sagte der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord, Ingo Schlüter, aus Anlass des Arbeitnehmerempfangs der Landesregierung am Donnerstagabend in Neumünster. "Vollzeitbeschäftigte mit Tarifverträgen haben im Schnitt bis zu 800 Euro monatlich mehr in der Tasche, haben mehr Urlaub, kürzere oder bessere Arbeitszeiten und erhalten mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld." Tarifverträge zahlten sich nicht nur für die Beschäftigten aus, sondern für die Wirtschaft und die ganze Gesellschaft.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte die abnehmende Tarifbindung in Unternehmen kritisch. "Tarifverträge sind eine tragende Säule der sozialen Marktwirtschaft", sagte er laut Staatskanzlei. Sie sicherten den sozialen Ausgleich und ermöglichten den Beschäftigten über die Gewerkschaften eine angemessene Beteiligung. "Deshalb kann es niemanden kalt lassen, wenn die Tarifbindung zurückgeht", sagte Günther. "Angesichts des Fachkräftebedarfs sind die Bedingungen für attraktive Tarifergebnisse gut wie nie." Günther sagte den Gewerkschaften eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu. Die Landesregierung sei auf die Hinweise und Einschätzungen der Gewerkschaften als Stimme der Beschäftigten angewiesen.

DGB-Nord-Vize Schlüter kritisierte auch Arbeitsbedingungen im Land. So müssten Arbeitnehmer unter unmenschlichen Bedingungen auf Schlachthöfen schuften und unter menschenunwürdigen Bedingungen hausen. Lastwagenfahrer seien ohne ausreichende Ruhezeiten, schlecht bezahlt und wochenlang unterwegs. Auch würden Bauarbeiter um Lohn geprellt.