Waldhof Mannheim erhält Lizenz für 3. Liga unter Auflagen

02.05.2019, 19:54 Uhr | dpa

Aufsteiger SV Waldhof Mannheim hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Lizenz für die kommende Saison in der 3. Liga unter Auflagen erhalten. Diese Auflagen müssten in den nächsten Wochen noch erfüllt werden, würden einer Zulassung zur 3. Liga jedoch nicht entgegenstehen, teilte der Tabellenführer der Regionalliga Südwest am Donnerstag mit. "Da das Verfahren sehr vielschichtig und anspruchsvoll ist, ist dies eine Bestätigung für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit", sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp. Der Traditionsclub steht drei Spieltage vor Saisonende dank seines komfortablen Vorsprungs bereits als Aufsteiger fest.