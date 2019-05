Mainz

FSV Mainz 05 will gegen RB Leipzig erneut Coup landen

03.05.2019, 01:09 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 hofft auf eine Wiederholung des Vorjahrescoups gegen RB Leipzig. Die Rheinhessen treffen heute wie schon 2018 am drittletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf die Sachsen. Damals war das umjubelte 3:0 der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt für die Rheinhessen. Diesmal haben die 05er den Abstiegskampf bereits vor dem Saisonendspurt bestanden.

Dass Leipzig im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/Eurosport Player) nach dem Erreichen der Champions League und des DFB-Pokalfinales nachlassen könnte, glaubt Trainer Sandro Schwarz nicht. "Die werden weiter angreifen, wenn alles optimal läuft, ist sogar noch Platz zwei drin", prophezeite er am Donnerstag. Zudem will sich RB sein Jubiläum nicht verderben: Die Partie in Mainz ist das 100. Erstliga-Spiel des Tabellendritten.