CDU-Landeschef: Strobl stellt sich zur Wiederwahl

03.05.2019, 01:18 Uhr | dpa

Auf CDU-Landeschef Thomas Strobl wartet ein heikler Landesparteitag in Weingarten im Kreis Ravensburg. Strobl will sich nach dem Auftakt des zweitägigen Delegiertentreffens heute Abend im Amt bestätigen lassen. Er gilt als umstritten in den eigenen Reihen. Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) werden Chancen auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 eingeräumt. Strobl hat sich nach eigenen Angaben bereits entschieden, ob er antreten will. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, dass das Thema aber derzeit nicht auf der Tagesordnung stehe. Strobl führt den CDU-Landesverband seit 2011. Bei der Wahl zum Landesvorsitz 2017 kam er auf 82 Prozent.