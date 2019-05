Neubrandenburg

Bundesposaunentag im Nordosten startet in Neubrandenburg

03.05.2019, 01:44 Uhr | dpa

Die Mecklenburgische Seenplatte ist ab heute Schauplatz des ersten Bundesposaunentages in Mecklenburg-Vorpommern. Bis 5. Mai werden dazu rund 650 Bläser und Gäste aus allen Teilen Deutschlands in Neubrandenburg erwartet. Geplant sind drei größere Konzerte am Tollensesee, auf dem Markt und im Jahnsportforum. Das Treffen der Posaunenbläser findet alle fünf Jahre statt.

"Die Wahl fiel unter anderem auf Neubrandenburg, weil es dort mit dem Jahnsportforum einen genügend großen Raum für Großveranstaltungen gibt", erläuterte Landesposaunenwart und Festtagsdirigent Helmut Friedrich im Vorfeld. Die Halle fasst bis zu 5000 Zuschauer.

Veranstalter des Treffens ist der Gnadauer Posaunenbund. Dieser wurde zur Pflege der Gemeinschaft der rund 120 000 Bläser aus Kirchengemeinden vor 85 Jahren in Gnadau in Sachsen-Anhalt gegründet.