Frankfurt am Main

Deutscher Fußball-Bund beginnt mit Akademie-Bau in Frankfurt

03.05.2019, 01:48 Uhr | dpa

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beginnt heute mit dem Bau seiner Akademie in Frankfurt am Main. Zum Spatenstich auf dem ehemaligen Gelände der Galopprennbahn im Stadtteil Niederrad werden neben den beiden Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch auch der für die Akademie zuständige DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Generalsekretär Friedrich Curtius erwartet. Der Bau kostet den DFB etwa 150 Millionen Euro, 2021 soll er fertiggestellt und eröffnet werden. Die Akademie in der Mainmetropole soll auch zur Heimat der DFB-Teams in der Vorbereitung auf Länderspiele werden. Ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Frankfurter Rennklub durch mehrere Instanzen hatte die Übergabe des Geländes an den DFB erheblich verzögert. Der Verein hatte vergeblich versucht, die Durchsetzung der Räumungsklage zu verhindern.