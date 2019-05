Erfurt

CDU will Antrag zur Stärkung der Regelschule einbringen

Die CDU-Fraktion will in der nächsten Woche einen Antrag zur Stärkung der Regelschule in den Landtag einbringen. Details über den Inhalt des Antrages will der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Tischner, heute bekanntgeben. Außerdem sollen die geplanten Änderungen am Thüringer Schulgesetz thematisiert werden. Die CDU lehnt die von der rot-rot-grünen Landesregierung geplante Novelle des Schulgesetzes kategorisch ab. Sie ist die größte Oppositionspartei im Landtag.

Mit der Novelle wollte die Koalition ursprünglich Mindestschülerzahlen für Schulen einführen, ruderte dann aber wieder zurück. Inzwischen sehen die Pläne unter anderem vor, dass es solche Vorgaben nur für die Klassengrößen geben soll.