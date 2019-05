Leipzig

Bestmarken für RB möglich: Mainz will RB Jubiläum verderben

03.05.2019, 03:46 Uhr | dpa

RB Leipzig kann heute zum Auftakt des 32. Spieltags gleich mehrere Bestmarken aufstellen. Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/Eurosport Player) wäre RB der erste Fußball-Bundesligist mit acht Auswärtserfolgen nacheinander zu Beginn eines Jahres. Zudem würden die Leipziger ihren Gesamtpunktestand nach ihren ersten 100 Bundesligapartien auf 187 verbessern. Die Höchstmarke liegt bei umgerechnet 186 durch den 1. FC Köln.

Trainer Ralf Rangnick stehen alle Topspieler zur Verfügung, mit Blick auf den aktuellen Tabellenstand will er mit drei Siegen aus den restlichen drei Ligaspielen die rechnerische Chance auf Platz eins oder zwei so lange wahren wie möglich. Gegner Mainz will den Leipzigern das Jubiläumsmatch allerdings verderben und motiviert sich unter anderem mit dem 3:0-Sieg vor einem Jahr gegen RB, mit dem der FSV den Ligaverbleib besiegelt hatte.