Neubrandenburg

Mehr Gewebespender gesucht: Jahrestagung in Neubrandenburg

03.05.2019, 03:51 Uhr | dpa

Die Gewinnung von mehr Gewebespenden, wie Hornhäuten oder Blutgefäßen, steht im Zentrum einer Tagung ab heute am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Anlass ist die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG), der die Universitätskliniken Dresden, Hannover, Leipzig und Rostock sowie das Neubrandenburger Klinikum angehören. Über Spenden von Verstorbenen kann nach Angaben der Gesellschaft jährlich bis zu 7000 Menschen mit Augenproblemen in Deutschland geholfen werden. Sie erhielten Hornhäute von Spendern und können so wieder besser sehen. Andere häufig benötigte Gewebe wären Knochen, Sehnen, Herzklappen, Haut oder Blutgefäße. Die Experten wollen unter anderem erörtern, wie die Zahl der Spender erhöht werden kann.