Mainz

Höfken rechnet noch länger mit Klima-Engagement von Schülern

03.05.2019, 05:51 Uhr | dpa

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) rechnet nicht mit einem Abebben der Initiative "Fridays for Future", bei der sich vor allem Schüler und Jugendliche für mehr Klimaschutz einsetzen. "Klimawandel ist das dominierende Thema unserer Zeit", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz vor einem Treffen mit Schülern am Freitagnachmittag in einem Mainzer Kino. "Daher gehe ich auch davon aus, dass die Jugend weiterhin Salz in die Wunde streuen wird." Es brauche mehr Klimaschutz, ein "konsequentes und zielorientiertes Vorgehen der Bundesregierung" sei überfällig.

Bedauerlich findet die Ministerin, dass unter anderem von Seiten einiger Politiker auch Kritik an "Fridays for Future" geübt worden ist. "Ich finde das problematisch: Wenn uns etwas an der Welt, wie wir sie kennen, gelegen ist, müssen wir die Jugend mit ihrer Forderung nach ambitionierterem Klimaschutz ernst nehmen."