Piding

Radfahrer stürzt und stirbt: Baum auf der Straße

03.05.2019, 07:17 Uhr | dpa

Ein 49-Jähriger ist im Landkreis Berchtesgadener Land mit dem Rad verunglückt und gestorben. "Quer über der Straße zwischen Piding und Nonn lag ein massiver Baum", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der Baum war nach ersten Erkenntnissen von einer Windböe entwurzelt worden. Ob der Mann wegen des Baumes stürzte, war zunächst aber unklar. Der Unfall geschah am späten Donnerstagabend in der Dunkelheit, womöglich hatte der Radfahrer den Stamm nicht gesehen.

Der Mann erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er trotz Rettungsversuchen am Unfallort starb. Die Staatsanwaltschaft ordnete nach dem Unfall ein Gutachten an, um die Ursache zu klären.