Berlin

Räuber bedrohen Kassiererin mit Schusswaffe

03.05.2019, 07:19 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben in Berlin-Marzahn einen Supermarkt überfallen und die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden Täter forderten am Donnerstagabend von der 58 Jahre alten Angestellten die Herausgabe der Einnahmen, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Nachdem die Kassiererin des Geschäfts in der Allee der Kosmonauten das Geld ausgehändigt hatte, ergriff das Räuber-Duo die Flucht in unbekannte Richtung. Die 58-Jährige musste mit einem Schock ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Eine weitere Mitarbeiterin, die ebenfalls von den Räubern bedroht wurde, blieb unverletzt.