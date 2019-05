Hannover

Marvin Bakalorz vor Bayern-Spiel: "Werden uns nicht ergeben"

03.05.2019, 10:28 Uhr | dpa

Kapitän Marvin Bakalorz von Hannover 96 glaubt trotz des drohenden Abstiegs und des schweren Auswärtsspiels beim FC Bayern München immer noch an eine sportliche Rettung des Tabellenletzten. "Was soll ich dazu jetzt sagen? Sollen wir hinfahren und uns ergeben? Das werden wir nicht machen. Du musst dran glauben", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem Sportbuzzer-Interview (Freitag). "An Nürnberg sieht man, dass man auch gegen die Bayern etwas holen kann. Wir müssen uns reinschmeißen und versuchen, das Beste dabei rauszuholen. Wir haben noch die Chance, und wir werden daran arbeiten, diese zu nutzen."

Hannover 96 droht bereits nach dem drittletzten Spieltag an diesem Wochenende als Absteiger aus der Fußball-Bundesliga festzustehen. Sollten die Niedersachsen am Samstag um 15.30 Uhr beim deutschen Meister FC Bayern München verlieren und der VfB Stuttgart zeitgleich mindestens einen Punkt bei Hertha BSC holen, wäre der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu erreichen.