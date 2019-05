Hannover

Erneut Auftrags-Einbußen für Niedersachsens Industrie

03.05.2019, 10:51 Uhr | dpa

Niedersachsens Industrie hat im März erneut Auftragsrückgänge zu verzeichnen. Die Bestellungen gingen nach Angaben des Landesamts für Statistik (LSN) im Vergleich zum Vorjahresmonat um vier Prozent zurück. Damit halte der Auftragsrückgang jetzt bereits sieben Monate an, teilte das Amt am Freitag in Hannover mit.

Die Entwicklung in den einzelnen Branchen verlief dabei unterschiedlich. Während der Maschinenbau (minus 15) und die Hersteller von Kfz und Kfz-Teilen (minus 9 Prozent) besonders hohe Rückgänge hinnehmen mussten, verzeichneten die Hersteller von Metallerzeugnissen ein Auftragsplus von 12 Prozent.

Im kurzfristigen Vergleich zum Februar 2019 gab es eine saisonbedingte Besserung der Lage. Die Inlandsaufträge wuchsen um 5, die Auslandsbestellungen sogar um 14 Prozent, was unter dem Strich ein Plus von zehn Prozent ausmacht.