Eckernförde

66 Millionen Euro für Straßenbau im Norden

03.05.2019, 11:38 Uhr | dpa

Im Norden von Schleswig-Holstein bekommt das Straßennetz in diesem Jahr einen Investitionsschub. Für den Raum Nordfriesland, Flensburg und Schleswig gebe es aus dem Bauprogramm 66 Millionen Euro für 62 Einzelprojekte, teilte Verkehrsminister Bernd Buchholz am Freitag in Eckernförde mit.

"Wir werden insgesamt 34 Straßen und 14 Radwege sowie 19 Brücken und weiteres wie Stützwände, Regenrückhaltebecken und Ampeln zwischen Nord- und Ostsee wieder in Schuss bringen und unsere jahrzehntelang auf Verschleiß gefahrene Infrastruktur weiter konsequent sanieren", sagte der FDP-Politiker. Dies sei gerade im ländlichen Raum dringend nötig - für Bürger, Berufspendler, Urlauber und für die Wirtschaft.

Buchholz betonte, die Landesregierung habe die Mittel für die Sanierung des Landesstraßennetzes in diesem Jahr auf einen Rekordwert von 90 Millionen Euro hochgefahren. Im Vorjahr waren es über 80 Millionen Euro. Der Minister verwies darauf, dass viele Baubetriebe derzeit stark ausgelastet sind: "Ich hoffe, dass wir trotz der Bau-Hochkonjunktur jeden Cent davon auch auf die Straße bekommen".