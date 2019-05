Berlin

Füchse enttäuscht: "Jetzt ist die Mannschaft gefragt"

03.05.2019, 12:03 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin laufen in der Handball-Bundesliga weiter ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Nach der 26:28-Niederlage am Dienstagabend beim Bergischen HC rückt der anstrebte fünfte Platz in immer weitere Ferne. "Das war eigentlich eines der Spiele, das schon fast ein Finale war", sagte der sportliche Leiter Volker Zerbe enttäuscht.

Nach der siebten Niederlage aus den vergangenen zehn Ligaspielen in diesem Jahr ist der Rückstand auf die fünftplatzierte MT Melsungen auf vier Punkte angewachsen. Die Füchse sind nur noch Siebter - und dieser Platz würde nicht für das internationale Geschäft reichen.

Doch aufgeben wollen die Berliner noch nicht. Platz fünf bleibt das Ziel. "Aber dafür muss man natürlich auch ganz anders auftreten", forderte Zerbe. Und das sollte schon am Sonntag geschehen. Dann steht für die Füchse bei GWD Minden das nächste Liga-Spiel an (16.00 Uhr). "Und da wird es für uns ganz sicher nicht einfacher", sagte Zerbe. "Jetzt ist die Mannschaft gefragt", so der sportliche Leiter weiter.

Mehr Konzentration ist gefordert. Gegen den Bergischen HC wurde dem Team von Trainer Velimir Petkovic einmal mehr der schwache Abschluss zum Verhängnis. "Das hat dafür gesorgt, dass wir das Heft des Handelns aus der Hand gegeben haben", analysierte Zerbe. Ein Problem, dass sich durch die jüngsten Spiele zieht.

Das Team muss den neuerlichen Rückschlag vor allem mental schnell verkraften. Aber Zerbe weiß, dass das schwierig wird. "Nach so einer bitteren Niederlage fehlt natürlich auch erst einmal ein wenig der Glaube", befürchtet er.