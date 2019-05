Schwerin

Tourismusorte: Zuschüsse für Bau von Mitarbeiter-Wohnungen

03.05.2019, 13:14 Uhr | dpa

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat Zuschüsse für den Bau von Mitarbeiter-Wohnungen in Ferienorten angekündigt. Betreiber von Hotels und Pensionen, aber auch Handwerks-, Dienstleistungs-, und Industrieunternehmen sollen von dem Programm profitieren, an dem gegenwärtig gearbeitet werde, teilte Glawe am Freitag in Schwerin mit. Der geplante Zuschuss soll die Schaffung von Wohnraum über eine bestimmte Summe je Quadratmeter unterstützen. In den kommenden Tagen seien dazu noch Gespräche notwendig. Deshalb gab es am Freitag zunächst keine Angaben zum Umfang und zum Startzeitpunkt des Programms. "Fehlender Wohnraum erschwert oft die Gewinnung von Fachkräften", sagte Glawe. Gerade in touristisch stark nachgefragten Regionen sei er knapp.