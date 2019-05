Idar-Oberstein

Skelettierte Leiche in Idar-Oberstein entdeckt

03.05.2019, 13:37 Uhr | dpa

Mitarbeiter einer Fachfirma haben bei der Hangsicherung an der Felsenkirche in Idar-Oberstein Teile einer skelettierten Leiche gefunden. "Es sind blanke, sehr verwitterte Knochen", sagte der Trierer Polizeisprecher Uwe Konz am Freitag. Nach dem Fund am 19. März seien die Knochen sichergestellt und zur Untersuchung nach Mainz zur Gerichtsmedizin geschickt worden. Wann die Ergebnisse vorlägen, sei noch unklar. Identität, Geschlecht, Todeszeitpunkt und Todesursache sind laut Konz vorerst nicht bekannt. Zuvor hatte die "Rhein-Zeitung" darüber berichtet. Die berühmte Felsenkirche in Idar-Oberstein ist der evangelische Kirche zufolge wegen der umfangreichen Hangsicherung für längere Zeit geschlossen.