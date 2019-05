Kiel

Holstein Kiel will Mini-Krise beenden: Meffert fehlt

03.05.2019, 13:38 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will nach zwei Niederlagen in Folge am Sonntag (13.30/Sky) im Heimspiel gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg wieder punkten. "Die Jungs haben richtig Gas gegeben unter der Woche. Das hat richtig Spaß gemacht. Dass es Rückschläge gibt, ist normal. Sich dann aber nicht abbringen zu lassen, ist stark", sagte Trainer Tim Walter am Freitag. Die Norddeutschen hatten ihre Aufstiegshoffnungen zuletzt mit Niederlage gegen den SC Paderborn (1:2) und beim SV Sandhausen (2:3) verspielt.

Walter kann praktisch die Formation setzen, die für die Null-Punkte-Nummern verantwortlich zeichnete. Lediglich Abräumer Jonas Meffert muss nach der fünften Gelben Karte für eine Partie aussetzen. Für ihn dürfte Atakan Karazor beginnen, der in Sandhausen gesperrt fehlte.

Da Stammtorhüter Kenneth Kronholm wegen seiner Schulterverletzung weiter ausfällt, wird Vertreter Dominik Reimann erneut das Kieler Tor hüten. "Es macht jetzt extrem Spaß, vor dieser Kulisse in einem geschlossenen Stadion zu spielen", sagte der 21-Jährige vor seinem zweiten Ligaspiel im heimischen Stadion. Für die dritte Begegnung, die mit der im April vollständig freigegebenen Osttribüne stattfinden kann, sind bislang 11 500 Karten verkauft worden.