Brandis

Seehofer verurteilt Dritter-Weg-Demo als abscheulich

03.05.2019, 14:51 Uhr | dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Fackel-Aufmarsch der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg am 1. Mai in Plauen als abscheulich verurteilt. Er wolle "nicht den geringsten Zweifel daran lassen, dass wir solche Bilder nicht sehen wollen, dass wir sie verurteilen und dass wir alles, was in einem freiheitlichen Staat möglich ist, tun, um den Rechtsradikalismus zu bekämpfen", sagte Seehofer am Freitag Brandis bei Leipzig. In der sächsischen Kleinstadt legte er den zweiten Stopp seiner Deutschlandtour ein, die er in diesem Jahr als Heimatminister absolviert.

Am vergangenen Mittwoch waren Anhänger der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg mit einheitlichen T-Shirts, Bengalos, Trommeln und Fahnen durch Plauen gezogen. Seehofer wollte nicht kommentieren, dass die sächsischen Behörden nicht eingeschritten sind. Er habe sich angewöhnt, die Tätigkeit der Sicherheitsbehörden im Einzelfall nie zu bewerten, sagte er. Nach seiner Erfahrung biete das Versammlungsrecht aber nur eingeschränkte Möglichkeiten, weil die Gerichte viele Verbote im Zusammenhang mit der Versammlungsfreiheit wieder aufheben würden.