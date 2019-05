Erfurt

Bundespolizei übt Anti-Terror-Einsatz im Hauptbahnhof

03.05.2019, 15:09 Uhr | dpa

In einer großangelegten Übung trainiert die Bundespolizei in der Nacht zum 15. Mai im Erfurter Hauptbahnhof einen Anti-Terror-Einsatz. Gemeinsam mit Beamten der Landespolizei und weiteren Rettungskräften seien mehr als 800 Teilnehmer bei der Übung dabei, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Einzelheiten zum rund fünfeinhalbstündigen Übungsszenario wurden nicht genannt. Es würden aber auch Knall- und Schussgeräusche dazugehören, hieß es.

Neben der Schulung der eigenen Einheiten geht es der Bundespolizei den Angaben zufolge in erster Linie um die Intensivierung der Zusammenarbeit der beteiligten Behörden. "So nutzen die Bundespolizei, die Polizei des Freistaates Thüringen, das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Erfurt sowie die Deutsche Bahn AG die Chance, ihre eigenen Abläufe und das Miteinander zu überprüfen und zu optimieren."