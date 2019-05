Eckernförde

166 Millionen Euro vom Land für nördliches Straßennetz

03.05.2019, 16:28 Uhr | dpa

Im Norden von Schleswig-Holstein bekommt das Straßennetz in diesem Jahr einen Investitionsschub. Für die Bereiche Nordfriesland, Flensburg, Schleswig und Rendsburg-Eckernförde gebe es aus dem Bauprogramm dieses Jahres rund 166 Millionen Euro für mehr als 100 Einzelprojekte, teilte Verkehrsminister Bernd Buchholz am Freitag in Eckernförde mit.

"Wir werden insgesamt 69 Straßen, 32 Radwege sowie 23 Brücken und weiteres wie Stützwände, Regenrückhaltebecken oder Ampeln wieder in Schuss bringen und unsere jahrzehntelang auf Verschleiß gefahrene Infrastruktur weiter konsequent sanieren", sagte der FDP-Politiker. Dies sei gerade im ländlichen Raum dringend nötig - für Bürger, Berufspendler, Urlauber und für die Wirtschaft.

Buchholz betonte, die Landesregierung habe die Mittel für die Sanierung des Landesstraßennetzes in diesem Jahr auf einen Rekordwert von 90 Millionen Euro hochgefahren. Im Vorjahr waren es mehr als 80 Millionen Euro. Der Bund bezahlt die Arbeiten an den Autobahnen und Bundesstraßen, die Kreise die an den Kreisstraßen. Der Minister verwies darauf, dass viele Baubetriebe derzeit ausgelastet sind: "Ich hoffe, dass wir trotz der Bau-Hochkonjunktur jeden Cent davon auch auf die Straße bekommen."

Zu den größten Vorhaben insgesamt gehören die 46 Millionen Euro teure neue Schleibrücke Lindaunis und die Brücke an der Ülsbyer Au (10,5 Millionen). Zweistellige Millionensummen kosten auch Arbeiten an der B 76 im Osten Kiels (16,9 Millionen Euro), an der A7 zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Autobahnkreuz Rendsburg (15 Millionen), die Erneuerung der Eiderbrücke in Rendsburg im Zuge der B77 (22,5 Millionen) sowie Arbeiten an der B200 zwischen der A7 und der Anschlussstelle Flensburg (15 Millionen Euro).