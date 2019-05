Hamburg

78-Jähriger in Hamburg-Kirchwerder verprügelt und ausgeraubt

03.05.2019, 16:59 Uhr | dpa

Ein 78 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Kirchwerder verprügelt und ausgeraubt worden. Der Täter habe sich am Dienstagabend gegen Mitternacht im Hinterhof einer Gaststätte aufgehalten, in der zu dem Zeitpunkt eine "Tanz in den Mai"-Feier stattgefunden habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Weil der Hof jedoch gar nicht mehr zur Gaststätte gehöre, habe der 78 Jahre alte Anwohner den Mann aufgefordert, diesen zu verlassen. Daraufhin habe der 20 bis 25 Jahre alte Täter unvermittelt und massiv auf den Rentner eingeschlagen. Dieser habe dadurch zahlreiche Frakturen im Gesicht erlitten. Es ist nach Angaben der Polizei zudem davon auszugehen, dass der Täter dem bewusstlosen Mann Geld entwendet hat.