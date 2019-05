Friedrichshafen

Kretschmann fliegt im Zeppelin

03.05.2019, 19:32 Uhr | dpa

Mit dem Luftschiff über den Bodensee: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich am Freitag in der Zeppelin-Werft in Friedrichshafen über die Herstellung der Flugschiffe informiert und einen Rundflug mitgemacht. "Der Bau von Zeppelinen ist keine romantische Spielerei, die uns an längst vergangene Zeiten erinnert", sagte der Grünen-Politiker laut vorab verbreiteter Mitteilung. Die Luftschiffe seien vielmehr leistungsfähig, sicher, geräuscharm und umweltfreundlich.

Die wenigsten Luftschiffe sind Zeppeline: Der Name ist markenrechtlich geschützt für die Zeppelin Luftschifftechnik (ZLT) in Friedrichshafen. Am Bodensee fliegen moderne Zeppeline seit 2001 wieder Passagiere. Die besonderen Flugeigenschaften machten die Luftschiffe auch für Wissenschaft und Forschung interessant, sagte ZLT-Geschäftsführer Eckhard Breuer. So seien Zeppeline schon von verschiedenen Forschungsinstituten im Rahmen von Klima- und Umwelt-Forschungsprojekten eingesetzt worden.