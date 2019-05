Halle (Saale)

Wahlkampf-Parteitag der CDU in Halle: Bundeschefin kommt

04.05.2019, 00:24 Uhr | dpa

Die CDU in Sachsen-Anhalt startet mit einem Parteitag in Halle in die heiße Wahlkampfphase für die Kommunal- und Europawahlen. Bei dem Treffen wird heute auch die neue Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. Sie will laut Ankündigung über Europa als Garant für Sicherheit, Frieden und Wohlstand sprechen.

Neben dem Thema Europa soll es in Halle auch um die Zukunft Sachsen-Anhalts sowie um die Daseinsfürsorge in Stadt und Land gehen. Die Partei erwartet rund 160 Delegierte sowie 50 Gäste. Die CDU hat im Land rund 6600 Mitglieder. Die Kommunal- und Europawahlen sind am 26. Mai.