Hannover

Ökumenische Woche für das Leben wird eröffnet

04.05.2019, 01:02 Uhr | dpa

Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird heute in Hannover die Woche für das Leben der beiden großen christlichen Kirchen eröffnet. In diesem Jahr wollen die evangelische und die katholische Kirche für die Beratungsangebote werben, die suizidgefährdete Menschen in Anspruch nehmen können. An dem Eröffnungsgottesdienst in der Marktkirche nehmen am Samstag EKD-Ratspräsident Heinrich Bedford-Strohm und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, teil.

Bis zum 11. Mai gibt es deutschlandweit in zahlreichen katholischen und evangelischen Gemeinden Veranstaltungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Laut der beiden Kirchen gibt es in Deutschland jährlich rund 10 000 Suizide. Die Woche für das Leben, in der es seit 1994 immer um die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens geht, wird in diesem Jahr zum 25. Mal veranstaltet.