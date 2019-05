Erfurt

Mohring wird zum Spitzenkandidaten der Thüringer CDU gewählt

04.05.2019, 01:51 Uhr | dpa

Thüringens CDU wählt heute in Erfurt ihre Mannschaft, mit der sie bei der Landtagswahl am 27. Oktober zurück in die Regierung will. Als Spitzenkandidat soll auf einer Delegiertenversammlung in Erfurt Partei- und Fraktionschef Mike Mohring gekürt werden. Der 47-Jährige, der vor einigen Wochen eine von ihm selbst öffentlich gemachte Krebs-Behandlung abschloss, will im Team mit Vize-Parteichefin Brigit Diezel agieren, die der Vorstand für Platz zwei der CDU-Landesliste vorgeschlagen hat. Die Ostthüringerin ist auch Präsidentin des Thüringen Landtags.

Mohring hat angekündigt, dass die 20 ersten Plätze der Landesliste erstmals bei der CDU je zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzt werden. Zur Delegiertenkonferenz wird die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet.