Erfurt

BUND will mehr Tempo bei der CO2-Vermeindung

04.05.2019, 02:25 Uhr | dpa

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen verlangt mehr Tempo bei der Senkung des CO2-Ausstoßes. Die Treibhausgas-Emissionen sollten im Interesse des Klimaschutzes bis zum Jahr 2040 um 95 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden, lautet eine Forderung. Sie sollen heute auf einer Landesversammlung in Erfurt beraten werden. Die Umweltschutzorganisation will eine Art Forderungskatalog an die Landesregierung beschließen. Als Gast wird Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) erwartet.