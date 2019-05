Hamburg

HSV kämpft um Aufstiegschance: Siegpflicht gegen Ingolstadt

04.05.2019, 02:32 Uhr | dpa

Für den Hamburger SV steht heute das Alles-oder-nichts-Spiel im Kampf um den sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga an. Nach sechs Punktspielen ohne Sieg muss das auf Nicht-Aufstiegsplatz vier abgerutschte Team das Zweitliga-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt gewinnen, um alle Chancen gegen die vor ihm liegenden Rivalen SC Paderborn und Union Berlin zu wahren.

Trainer Hannes Wolf ließ in der Woche nichts unversucht, um die Wende herbeizuführen. Drei Tage lang bereitete er seine Akteure im Trainingslager in Rotenburg/Wümme auf die richtungsweisende Partie gegen die unter dem neuen Trainer Thomas Ural in vier Partien noch unbesiegten Gäste vor. Rund 50 000 Zuschauer werden am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im vorletzten Heimspiel der Saison im Volksparkstadion erwartet.