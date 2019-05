Wilhelmshaven

Marineversorger "Bonn" kehrt von Nato-Einsatz zurück

04.05.2019, 03:02 Uhr | dpa

Nach fünf Monaten kehrt der Einsatzgruppenversorger "Bonn" heute zurück nach Wilhelmshaven. Das Marineschiff hatte sich an einem Nato-Einsatz in der Ägäis beteiligt und dort die Küstenwachen der Türkei und Griechenlands unterstützt. Nach mehr als 26 800 Seemeilen (49 633 Kilometer) und 155 Tagen freue sich die Besatzung jetzt auf Urlaub und Zeit mit ihren Familien, sagte Fregattenkapitän Markus Gansow vor dem Einlaufen in den Heimathafen. Im Juni soll das Schiff zum multinationalen Manöver Baltops in die Ostsee gehen.