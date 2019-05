München

Bayern empfängt Schlusslicht Hannover: "Club" droht Abstieg

04.05.2019, 03:15 Uhr | dpa

Der FC Bayern will bei der auf den ersten Blick leichten Heimaufgabe gegen den Tabellenletzten Hannover 96 den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen. "Wir müssen und wollen gewinnen", betonte Trainer Niko Kovac vor der drittletzten Liga-Prüfung am heutigen Samstag (15.30 Uhr). Die Münchner haben zwei Zähler Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund und das klar bessere Torverhältnis. Eine Vier-Punkte-Führung vergab der deutsche Fußball-Rekordmeister durch das 1:1 am Sonntag beim Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg. "Wir haben eine richtig schwere Aufgabe", mahnte Kovac vor der Partie gegen Hannover.

Für den 1. FC Nürnberg könnte indes schon am Samstagabend beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) der Absturz in die 2. Bundesliga feststehen. Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Franken fünf Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart, der auf Relegationsplatz 16 liegt. Siegen die Schwaben bei Hertha BSC und gewinnt der Tabellenvorletzte aus Franken zugleich nicht, dann ist der "Club" erneut zweitklassig. "Alle im Verein glauben noch daran, dass wir dieses kleine Wunder schaffen können", meinte Trainer Boris Schommers.