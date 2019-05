Gossel

Radfahrer stirbt: Verdacht auf Herzinfarkt

04.05.2019, 09:05 Uhr | dpa

Eine Fahrradfahrt hat für einen 82 Jahre alten Radler in Gossel (Ilm-Kreis) ein tödliches Ende genommen. Passanten hätten den Mann am Freitagnachmittag bewusstlos am Rand einer Straße gefunden und den Notruf gewählt, teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bereits tot. Ein Notarzt ging von einem Herzinfarkt als Todesursache aus.