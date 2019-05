Dresden

Immer mehr Brot-Sommeliers in Deutschland

04.05.2019, 09:09 Uhr | dpa

In Deutschland gibt es immer mehr geprüfte Brot-Sommeliers. Seit 2015 bietet das deutsche Brotinstitut an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim (Baden-Württemberg) eine spezielle Fortbildung für Bäckermeister an. Seither haben nach Auskunft der Akademie 72 Absolventen den Lehrgang abgeschlossen. 67 davon sind Deutsche, drei kommen aus Österreich und je einer aus der Schweiz und Italien.

Am 7. Mai - dem "Tag des deutschen Brotes" - startet der siebte Lehrgang mit 18 Anwärtern. Voraussetzung für die Teilnahme an der Fortbildung ist ein Meisterbrief oder eine vergleichbare Qualifikation.

"Es gab sehr viel zu erfahren über Brot, was ich nicht wusste", sagte Chris Jentzsch in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der 48-Jährige aus Lommatzsch im Landkreis Meißen ist einer von vier Brot-Sommeliers in Sachsen. Die anderen kommen aus Leipzig, Dresden und Zwenkau im Landkreis Leipzig.