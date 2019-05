Luxembourg

Großherzog Henri: Mein Vater verabschiedete sich von uns

04.05.2019, 10:50 Uhr | dpa

Der frühere luxemburgische Großherzog Jean hat sich zwei Tage vor seinem Tod von seiner Familie verabschiedet. Dies teilte sein Sohn, der jetzige Großherzog Henri, am Tag der Beisetzung seines Vaters in einem Brief an seine Bürger mit dem Titel "Über meinen Papa" mit. Jean habe sich bei allen bedankt, die sich um ihn gekümmert hätten. "Dann hat er uns Auf Wiedersehen gesagt. Das waren seine letzten Worte." Alt-Großherzog Jean, der von 1964 bis 2000 Staatschef Luxemburg war, war am 23. April im Alter von 98 Jahren gestorben. Er wird an diesem Samstag in Anwesenheit zahlreicher Könige und Königinnen in Luxemburg-Stadt beigesetzt.

Henri schrieb, sein Vater sei "mit dem Gefühl eines erfüllten Lebens gestorben". Er habe sich bis zuletzt für aktuelle Entwicklungen interessiert. Die Entwicklung Luxemburgs in den vergangenen Jahrzehnten habe er "mit lebhaftem Stolz" verfolgt. "Dass sein versammeltes Volk ihm so ergreifend die Ehre erweist und seine Zuneigung erwidert, bleibt einer der stärksten Erfahrungen meines Lebens", schrieb Großherzog Henri unter Bezug auf die zahlreichen Trauer-Bekundungen der Bürger nach dem Tod des Monarchen.