Sassnitz

Mutmaßlicher Bandido-Rocker darf für die AfD antreten

04.05.2019, 12:49 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Bandido-Rocker darf nach einer parteiinternen Überprüfung bei der kommenden Kommunalwahl für die AfD auf der Insel Rügen antreten. Das berichtete die "Schweriner Volkszeitung" am Samstag und zitiert dabei AfD-Landeschef Leif-Erik Holm. Der Kandidatur von René Jens in Sassnitz auf Rügen stehe aus Sicht des AfD-Landesvorstands juristisch nichts entgegen. Das sei bei einer Vorstandssitzung in Rostock entschieden worden, sagte Holm der Zeitung.

Holm hatte nach Bekanntwerden der Personalie eine Prüfung angekündigt. Nun sagte er nach Angaben der Zeitung: "Das Führungszeugnis ist sauber. Herrn Jens sind binnen der letzten fünf Jahre keine kriminellen Handlungen vorzuwerfen. Also spricht juristisch nichts gegen seine Nominierung."

Einem Bericht der "Ostsee-Zeitung" von Mitte März zufolge hatte es auf der Ostseeinsel parteiintern Streit über die Personalie gegeben. Der zweite Kreissprecher der AfD in Vorpommern-Rügen, Michael Meister, habe erklärt, solche "Räuberpistolen" schadeten dem Ansehen der Partei, die für Recht und Ordnung stehe. Aus seiner früheren Arbeit als Polizist habe er mit der organisierten Kriminalität zu tun gehabt und könne "sehr gut beurteilen, welche negativen Auswirkungen solche kriminellen Strukturen auf das Allgemeinwohl entfalten können", erklärt er laut der Zeitung. Jens selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.