München

Kretschmann skeptisch zu Verfahrensänderungen im Bundesrat

04.05.2019, 14:09 Uhr | dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht den Vorschlag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), die Abstimmungsregeln im Bundesrat zu ändern, skeptisch. Er wolle sich dem nicht grundsätzlich verschließen, sagte der Grünen-Politiker in einem gemeinsamen Interview mit Schäuble der in München erscheinenden "Süddeutschen Zeitung" (Wochenendausgabe). Allerdings wäre eine solche Änderung ein "ganz grundlegendes Manöver". "Ich weiß nicht, wie Landesregierungen dann noch gedeihlich funktionieren sollen", sagte Kretschmann.

Schäuble hatte sich in dem Interview erneut dafür ausgesprochen, das Abstimmungsverfahren in der Länderkammer zu ändern und Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen zu werten. Dann müssten Landesregierungen Entscheidungen treffen, argumentierte der Bundestagspräsident. Derzeit wirken Enthaltungen in der Praxis wie Nein-Stimmen. "Das würde schlagartig vieles ändern, die Landesregierungen müssten dann Entscheidungen treffen." Schon im Jahr 2008 war Schäuble noch als Bundesinnenminister mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen.