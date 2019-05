Dörfles-Esbach

Unbekannter tritt 20-Jährigem gegen den Kopf

04.05.2019, 16:01 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) hat ein Unbekannter auf den Kopf eines 20-Jährigen eingetreten. Der junge Mann sei bei einer Geburtstagsfeier in der Nacht zum Samstag mit zwei Männern in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei fiel er zu Boden, einer der beiden Männer trat daraufhin den Angaben zufolge gezielt gegen den Kopf des 20-Jährigen, der dabei verletzt wurde. Passanten schritten ein und stoppten die Angreifer, die unerkannt flüchteten.

Die Gäste der Feier waren einem Sprecher zufolge nicht in der Lage, die Täter zu beschreiben. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Der Verletzte verweigerte demnach eine ärztliche Behandlung. Er soll sich zuvor auf der Party aggressiv verhalten haben und einen anderen Gast gegen den Kopf geschlagen haben.