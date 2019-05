Bielefeld

Mann greift Ex-Freundin auf der Straße mit Messer an

04.05.2019, 16:21 Uhr | dpa

Auf offener Straße soll ein 27 Jahre alter Mann in Bielefeld seine Ex-Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Mann habe die 25 Jahre alte Frau am Samstagmorgen in der Nähe ihrer Wohnung unvermittelt angegriffen und ihr Stich- und Schnittverletzungen zugefügt, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei. Der Mann sei mit Hilfe von Anwohnern vorläufig festgenommen worden. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht mehr. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.