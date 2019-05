Lotte

SV Wehen stärkt Aufstiegshoffnung: 1:0-Auswärtssieg in Lotte

04.05.2019, 16:23 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat die Hoffnungen auf einen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga mit einem 1:0 (0:0) bei den Sportfreunden Lotte gestärkt. Für das Tor des Tages sorgte am Samstag im FRIMO-Stadion Marcel Titsch Rivero in der 73. Minute nach Flanke von Nicklas Shipnoski. Der hessische Drittligist festigte vor den beiden letzten Pflichtspielen der Saison damit den dritten Tabellenrang mit nun 64 Punkten. Zugleich profitierte der SVW von der Niederlage des Halleschen FC gegen Preußen Münster (1:2). Halle liegt mit einem Vier-Punkte-Rückstand auf dem vierten Rang.