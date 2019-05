Leipzig

Zwei Senioren nach Brand in Mehrfamilienhaus im Krankenhaus

04.05.2019, 17:44 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig sind am Samstag zwei Bewohner ins Krankenhaus gekommen. Die 78 Jahre alte Frau und der 76 Jahre alte Mann erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Im Dachgeschoss des Wohnblocks hatte ein Sicherungskasten gebrannt. Die Flammen griffen auf die umliegende Holzkonstruktion über. Durch den Dachboden zog der Rauch durch den gesamten Block. Die Feuerwehr bekam den Brand laut Polizei schnell unter Kontrolle und lüftete danach alle Hauseingänge. Ein Brandspezialist der Polizei wurde eingesetzt, um die Ursache des Feuers am Sicherungskasten zu klären.