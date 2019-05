Aue

Aue kann in Regensburg Klassenverbleib fix machen

04.05.2019, 18:13 Uhr | dpa

Aue (dpa) – Mit einem Sieg beim SSV Jahn Regensburg kann Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue den Klassenverbleib fix machen. Nach dem 1:1-Unentschieden beim Hamburger SV und dem 3:2-Heimsieg gegen den VfL Bochum gehen die Sachsen das Auswärtsspiel an diesem Sonntag ((13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenachten mit viel Selbstvertrauen an. "Wir haben durch die letzten beiden Ergebnisse den Turnaround geschafft und wollen in Regensburg den vielleicht finalen Schritt zum Klassenverbleib machen", sagte Trainer Daniel Meyer. Die Statistik spricht für Aue, denn bei sieben Aufeinandertreffen gab es drei Siege für die Sachsen. Auch in der Vorsaison gewann der FCE dort mit 3:1.