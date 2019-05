Frankfurt am Main

Adler, Eintracht, Europa: "AKK"-Europawahlkampf in Frankfurt

04.05.2019, 19:06 Uhr | dpa

Wahlkampf auf der Shoppingmeile: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Samstag in Frankfurt um Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai geworben. Die Parteichefin posierte auf der Einkaufsmeile Zeil nicht nur mit Fans für Selfies, sondern ließ nach dem Besuch eines Fanshops auch ein Herz für den Frankfurter Fußball erkennen.

"Frankfurt ist wirklich die Europastadt, die wir in Deutschland haben", sagte Kramp-Karrenbauer und betonte: "Ich meine das gar nicht in Bezug auf Bankentürme und mit Blick auf die (Europäische Zentralbank) EZB, sondern mit Blick auf den Frankfurter Fußball." Die Eintracht sei momentan "der Verein, der als einziger noch die deutsche Fahne im europäischen Fußball hochhält und deshalb sind wir jetzt alle Frankfurter", sagte AKK vor dem Rückspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea um den Einzug ins Europa-League-Finale.

"Europa ist mehr als "Made in Germany", Europa ist auch unsere Art zu leben", erinnerte Kramp-Karrenbauer an die gemeinsamen Werte der Europäer. Angesichts der globalen Bevölkerungsentwicklung könne auch Deutschland seine Interessen am besten als Teil eines starken Europas in der Welt vertreten.