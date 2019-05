Frankfurt am Main

Trotz Niederlage in München bleibt Hoffnung für Hannover 96

04.05.2019, 20:10 Uhr | dpa

Für Hannover 96 und den 1. FC Nürnberg ist der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zumindest noch einmal aufgeschoben. Der Tabellenletzte aus Niedersachsen unterlag am Samstag beim FC Bayern München mit 1:3 (0:2), die Franken verloren beim VfL Wolfsburg mit 0:2 (0:1). Da der VfB Stuttgart bei Hertha BSC mit 1:3 (0:2) ebenfalls unterlag, können beide Clubs die Schwaben an den letzten zwei Spieltagen aber noch vom Relegationsrang verdrängen.

"Wir müssen jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnen. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei herauskommt", sagte Hannovers Torwart Markus Esser. Die Chancen seines Teams sind aber nur noch rein theoretisch. Sollte der Tabellen-16. aus Stuttgart am nächsten Samstag gegen den VfL Wolfsburg gewinnen, würde den 96ern auch ein Sieg im Heimspiel gegen den SC Freiburg nichts mehr nutzen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte.

In München trafen am Samstag Robert Lewandowski (27. Minute), Leon Goretzka (40.) und der eingewechselte Routinier Franck Ribéry (84.) für die Bayern. Der eingewechselte Jonathas verkürzte am kuriosen Beginn der zweiten Hälfte per Handelfmeter (52.) für Hannover. Kurz darauf sah der Brasilianer die Gelb-Rote Karte (55.).

Trainer Thomas Doll kritisierte den Schiedsrichter wegen dieses umstrittenen Platzverweises hinterher in einem Sky-Interview. "Das kann ich anders lösen bei einer Mannschaft, die ums Überleben kämpft. Das habe ich dem Schiri auch gesagt", meinte er. "Jonathas fehlt uns nächste Woche auch im wichtigen Spiel zu Hause. Da sieht man, auf Platz 18 hat man null Kredit, das ist schade."