Bremen

Pizarro: "Ich habe immer noch Lust, Fußball zu spielen"

04.05.2019, 21:26 Uhr | dpa

Bremens Torschütze zum 2:2-Endstand gegen Borussia Dortmund Claudio Pizarro hat den Werder-Fans Hoffnung auf die Fortsetzung seiner Karriere gemacht. "Ich habe immer noch Lust, Fußball zu spielen", sagte der 40-Jährige nach der Partie des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Samstagabend bei Sky lächelnd. "Ich werde in den nächsten Wochen mit dem Verein sprechen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht." Pizarro hatte in der 75. Minute zum Ausgleich für Werder getroffen und war nach der Partie von den Bremer Fans mit lauten Sprechchören gefeiert worden.