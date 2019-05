Köthen (Anhalt)

Eisenbahninfrastruktur im Großraum Köthen: Einschränkungen

05.05.2019, 00:14 Uhr | dpa

Mit den ersten Arbeiten im Bahnhof Köthen leitet die Deutsche Bahn heute die Erneuerung ihrer Infrastruktur im Großraum Köthen ein. Zunächst wird im Köthener Bahnhof die Ein- und Ausfahrt Richtung Bernburg gesperrt. Pendler und andere Bahnreisende müssen dann in Busse umsteigen. Die Hauptarbeiten sollen am 11. Juni beginnen und Mitte Dezember beendet sein. In dieser Zeit ist die Strecke nach Bernburg bis Baalberge gesperrt. Während einer sechsmonatigen Sperrung soll der Streckenabschnitt Köthen-Halle teils erneuert werden. Auch ein Bahnsteig in Arensdorf ist Teil der Arbeiten, ebenso wie der Umbau der Bahnübergänge Weißandt-Gölzau, Stumsdorf und Niemberg.

Der größte Teil der Technik des Eisenbahnknotens an der Strecke zwischen Halle und Magdeburg stammt noch aus dem frühen 20. Jahrhundert. Bahn und Bund wollen rund 120 Millionen Euro investieren. Die Bahn erneuert die Stellwerkstechnik, Gleise, Weichen, Oberleitungen und Bahnsteige.