Rödental

Diebe nehmen Zigarettenautomaten mit

05.05.2019, 10:14 Uhr | dpa

Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in Rödental (Landkreis Coburg) von einer Hauswand abmontiert und geklaut. Die Täter flüchteten mit dem Gerät samt Zigaretten und einigen Tausend Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einem Sprecher zufolge fand der Diebstahl zwischen Anfang April und diesem Wochenende statt. Dass der Automat fehle, sei erst am Samstag aufgefallen.