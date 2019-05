Hannover

Weil und Althusmann kritisieren Kühnerts Aussagen

05.05.2019, 11:51 Uhr | dpa

Nach Ansicht von Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mit seinen Sozialismus-Äußerungen politische Ziele der SPD enthüllt. "Er hat die Maske der SPD fallen lassen und gezeigt, wohin die Barleys und Stegners in Europa wollen", sagte Althusmann in Hannover bei einer Veranstaltung der Jungen Union zum Europawahlkampf. Dies sei kein Ausrutscher gewesen, sondern ein gezielter Angriff auf das Fundament der Marktwirtschaft.

Kühnert hatte in einem Interview über die Idee einer Kollektivierung großer Unternehmen wie BMW "auf demokratischem Wege" gesprochen. "Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt", sagte er zudem mit Blick auf den starken Mietenanstieg in den Städten und Vermietungen als Geschäftsmodell.

Bei der Wahlkampfveranstaltung in Hannover sprachen auch der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er sei verärgert darüber, dass es in Deutschland eine Debatte über Enteignungen gebe, sagte Kurz.

Niedersachsens SPD-Chef Stephan Weil hielt die Debatte über Kühnerts Interview-Aussagen für überzogen. "Die Diskussion über eine solche Aussage eines Juso-Vorsitzenden finde ich wirklich überraschend. Ich glaube, alle seine Vorgänger werden sich irgendwann mal ähnlich geäußert haben", sagte der niedersächsische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. Inhaltlich stellte er sich jedoch gegen Kühnert: "In der Sache bin ich allerdings ganz anderer Auffassung."

Soziale Marktwirtschaft, fairer Wettbewerb und die Kluft zwischen Arm und Reich seien sehr wichtige Themen, "die die SPD auch laufend bearbeitet", sagte Weil. "Die Diskussion über Verstaatlichung von Unternehmen lenkt davon eher ab." Vielmehr gehe es darum, dass ein starker Staat immer wieder Regeln setzen müsse, damit es auf diesem Wege in der Gesellschaft Gerechtigkeit gebe.