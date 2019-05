Berlin

Gauland spricht politische Trennung von Dennis Augustin an

05.05.2019, 11:57 Uhr | dpa

AfD-Chef Alexander Gauland hat Nordost-Co-Landeschef Dennis Augustin als ein Problem in der Partei bezeichnet und eine politische Trennung angedeutet. Der "Welt am Sonntag" sagte Gauland: "Unter Umständen muss man sich politisch von Menschen trennen, aber nicht immer mit Parteiausschlussverfahren."

Augustin ist neben Leif-Erik Holm Co-Landesvorsitzender. Er wird dem rechten Flügel der AfD zugerechnet und hatte etwa mit der Teilnahme an einer Anti-Merkel-Demonstration in Hamburg, die nach Angaben des Verfassungsschutzes von Rechtsextremisten organisiert worden war, für Aufsehen gesorgt. Gauland sagte der Zeitung weiter, er kenne Augustin nicht, betonte aber: "Ich weiß aber, dass der andere dortige Landesvorsitzende, Leif-Erik Holm, mit ihm Schwierigkeiten hat." Augustin sei in der AfD "offensichtlich ein Problem".