Bremen

"Endspiel Hoffenheim": Bremens letzte Chance auf Europa

05.05.2019, 13:13 Uhr | dpa

Florian Kohfeldt musste schmunzeln. "Jetzt haben wir wirklich ein Endspiel", sagte der Trainer von Werder Bremen. "Alles oder Nichts." Nur ein Sieg am Samstag beim direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim lässt den Fußball-Bundesligisten noch eine Chance auf einen Europa-League-Platz. Nach der furiosen Aufholjagd beim 2:2 gegen Borussia Dortmund werden die Chancen auf den internationalen Wettbewerb allerdings immer geringer.

Der Abstand des Tabellenneunten auf den kommenden Gegner auf Rang sieben beträgt bei noch zwei ausstehenden Spielen vier Punkte. "Die Ausgangslage ist nicht besser geworden, aber auch nicht dramatisch schlechter", erklärte Kohfeldt. Was für seine Mannschaft spricht: Im Duell mit Hoffenheim können die Hanseaten mit einem Sieg bis auf zwei Zähler an das Team von Julian Nagelsmann herankommen. "Ich freue mich riesig auf das Spiel. Natürlich sind die stark, aber wir auch", sagte Kohfeldt.

Die Stärke der Bremer wurden beim Remis gegen Dortmund vor allem in der zweiten Hälfte sichtbar. Wie schon beim Pokal-Fight gegen Bayern München (2:3) holten die Norddeutschen einen 0:2-Rückstand in kürzester Zeit durch Tore der Eingewechselten Kevin Möhwald (70. Minute) und Claudio Pizarro (75.) auf. "Wir hören nie auf", betonte Kohfeldt. "Wir haben die Gier, immer zu gewinnen."

Zu drei Punkten reichte es am Samstag nicht, doch aufgrund der gezeigten Moral gegen den Tabellenzweiten sieht der 36-Jährige die "mentale Ausgangslage" vor dem Hoffenheim-Spiel als "verbessert" an. "Wir haben zuvor drei Spiele verloren, lagen 0:2 gegen Dortmund zurück. Das spricht für die Moral. Deswegen bin ich stolz auf die Mannschaft", sagte Kohfeldt und musste dennoch hinzufügen: "Rein tabellarisch ist die Situation nicht besser geworden."

Die Spieler sind trotz des punktemäßigen Rückschlags gegen Dortmund weiterhin optimistisch. "Warum sollten wir jetzt aufstecken?", fragte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. "Wir wollen beide Spiele gewinnen und hoffen dann, dass es am Ende reicht." Aber selbst zwei Erfolge in Sinsheim und am letzten Spieltag gegen den kommenden Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig könnten am Ende nicht reichen, sollte die Konkurrenz ebenfalls Punkte holen. "Dennoch glauben wir auch bei einer Chance von einem Prozent noch dran", betonte Kohfeldt.

"Wir geben die Hoffnung nicht auf", sagte auch Sportchef Frank Baumann. "Vielleicht haben wir dann auch das Quäntchen Glück." Der Bremer Geschäftsführer ärgerte sich, wie schon beim Pokal-Aus gegen die Bayern, über eine Elfmeter-Szene. Trotz Videostudium entschied Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) bei einem vermeintlichen Handspiel von BVB-Profi Mario Götze beim Stand von 2:2 nicht auf Elfmeter. "Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass sich das im Laufe einer Saison ausgleicht", monierte Baumann.

Kohfeldt hatte allerdings keine große Lust, dem Schiedsrichter die Schuld für die verpassten Punkten zu geben. "Ich mag die Opferrolle nicht. Das tue ich mir selbst nicht an. Klar muss man Fehler ansprechen, aber es ist nicht das größte Drama der Welt", erklärte der Bremer Coach. Kohfeldt träumt lieber von einem weiteren Endspiel am letzten Spieltag gegen Leipzig. "Das ist das Ziel. Dann ist alles möglich."