Mönchengladbach

Eberl: Hazard-Wechsel nach Dortmund noch nicht beschlossen

05.05.2019, 13:15 Uhr | dpa

Der Wechsel des belgischen Fußball-Nationalspielers Thorgan Hazard innerhalb der Fußball-Bundesliga von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund in diesem Sommer ist noch nicht beschlossene Sache. Auf die Frage, ob es sein könne, dass Hazard in der kommenden Saison in Gladbach spiele und dann 2020 ablösefrei gehe, antwortete Manager Max Eberl im "Doppelpass" bei Sport1 mit einem klaren "Ja".

"Die Ablösesumme muss so sein, dass es Sinn macht, einen Spieler abzugeben, der mir in der nächsten Saison höhere Qualität gibt", sagte Eberl. Hazard, Bruder des Chelsea-Stars Eden Hazard, hatte kürzlich in einem belgischen Interview von einer grundsätzlichen Einigung mit Dortmund berichtet, doch die Vereine liegen bei der Ablösesumme offenbar noch weit auseinander. "Der deutsche Markt ist realistischer als der englische", sagte Eberl. Und aus England habe er "leider kein Angebot" für Hazard vorliegen.

Offenbar haben auch die Leistungen des 26-Jährigen in der Rückrunde den Preis gedrückt. "Thorgan ist ein interessanter Spieler auf dem Markt", erklärte der Manager: "Aber er bringt nicht mehr die Leistung der Vorrunde." Damit sei er "schon ein bisschen ein Sinnbild" für die gesamte Borussia: "Aber ich würde das nicht als Söldnertum bezeichnen."